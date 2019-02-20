У Києві п’яні молодики із наркотиками каталися по дворах і розбили дві автівки (фото, відео)



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В результаті зіткнення у Audi A8 зламаний задній міст, BMW 7 отримав пошкодження передньої частини Фото: Інформатор

Поліцейським вдалося затримати нетверезу компанію

У вівторок, 19 лютого, у Києві у дворі житлового будинку за адресою Ревуцького, 25 троє нетверезих чоловіків на автомобілі Mazda 6 каталися по двору і розбили дві припарковані машини. Постраждали автомобілі Audi A8 і BMW 7.

Подія трапилася близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

Як повідомив власник розбитого Audi, вночі він почув звуки зіткнення автомобілів. Виглянувши у вікно, він побачив, що його машина розбита, а з двору виїжджає автомобіль Mazda. Також він додав, що перед цим чув звуки машини, яка кілька разів проїжджала по двору. Зіткнення з обома автомобілями чоловіки на Mazda зробили заднім ходом.

Поліцейським, що прибули на виклик, вдалося затримати п'яну компанію буквально в 50 метрах від двору, де були розбиті автомобілі. Чоловіки вирішили зупинитися, щоб замінити колесо, яке, скоріше за все, заблокувалося під час зіткнення. У водія Mazda були всі ознаки алкогольного сп'яніння, але він відмовився проходити тест на Драгер. Крім того, у одного з двох пасажирів поліцейські виявили наркотики. Всіх трьох доставили до найближчого управління поліції.

В результаті зіткнення у Audi A8 зламаний задній міст, BMW 7 отримав пошкодження передньої частини.

На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі події встановить слідство.

Як повідомлялося, 19 лютого в Києві сталася ДТП: Volkswagen Touareg врізався в Audi Q7, в якій знаходилася сім'я з трьома дітьми.