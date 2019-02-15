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    У Києві п’яний молодик влаштував ДТП і погрожував зґвалтувати поліцейських (фото, відео)

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    <span lang="UK">Агресивного підозрюваного в скоєнні ДТП закували в наручники і посадили в патрульний автомобіль</span> - У Києві п’яний молодик влаштував ДТП і погрожував зґвалтувати поліцейських (фото, відео)
    Агресивного підозрюваного в скоєнні ДТП закували в наручники і посадили в патрульний автомобіль
    Фото: Інформатор

    Водій Kia знаходився у стані сильного алкогольного чи наркотичного сп'яніння

    У четвер, 14 лютого, на вулиці Борщагівській у Києві Kia на великій швидкості влетів у Nissan і відправив його в стовп. Дівчина-водій позашляховика дивом уникла серйозних травм. Про це повідомляє Інформатор.

    Після прибуття на місце аварії патрульні виявили, що водій Kia знаходиться у стані сильного алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Він сидів на водійському сидінні і намагався завести автомобіль, щоб втекти з місця події.

    Поліцейські силою витягли чоловіка з автомобіля, після чого той почав вести себе агресивно.

    Коли водій за допомогою патрульних покинув салон Kia, він різко змінив свої свідчення. Раптом чоловік заявив, що він став мимовільним свідком ДТП і намагався надати допомогу пасажирові одного з розбитих автомобілів. За його словами, правоохоронці почали його бити і йому довелося закритися в чужій Kia. В ході спілкування він поводився агресивно і погрожував згвалтувати патрульних.

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    У Києві п’яний молодик влаштував ДТП і погрожував зґвалтувати поліцейських (фото, відео)
    У Києві п’яний молодик влаштував ДТП і погрожував зґвалтувати поліцейських (фото, відео)
    У Києві п’яний молодик влаштував ДТП і погрожував зґвалтувати поліцейських (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Через кілька хвилин він знову зі свідка перетворився у водія, діставши з кишені ключі і спробувавши повернутися в автомобіль.

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    За попередньою інформацією, перед тим як влаштувати ДТП, чоловік викрав Kia.

    Коли образи і погрози обірвали терпіння поліцейських, підозрюваного в скоєнні ДТП закували в наручники і посадили в патрульний автомобіль. На місце викликали слідчо-оперативну групу, а неадекватного чоловіка повезли на медичний огляд.

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