На Київщині п’яний чоловік викрав у товариша автівку й розбив її (фото)



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П'яний водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет

Викрадачем виявився 30-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом

До поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля ВАЗ у селі Тептіївка Богуславського району Київщини. Власник автівки пояснив, що разом із товаришем вживали спиртне, а коли той пішов, він виявив відсутність автомобіля, що був припаркований поблизу будинку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На розшук викрадача та транспортного засобу був орієнтований особовий склад місцевого відділення поліції.

Під час відпрацювання наряд реагування патрульної поліції виявив зловмисника та викрадену автівку. У стані сп’яніння чоловік не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Викрадачем виявився 30-річний місцевий житель, який вже мав проблеми із законом. За незаконне заволодіння транспортним засобом, керування авто напідпитку та скоєння ДТП йому загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність.

Автомобіль ВАЗ поліцейські вилучили як речовий доказ.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомлялося, нещодавно працівники Білоцерківського відділу поліції спільно з житомирськими колегами затримали 29-річного уродженця Львівщини, який викрав автомобіль на Київщині.