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На Київщині посилять патрулювання у вечірній й нічний час

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Київщині посилять патрулювання у вечірній й нічний час
Поліція посилює вуличне патрулювання Київщини ввечері і вночі
фото з відкритих джерел

Місцеві органи влади та енергокомпанії будуть ввечері економити електрику й знижувати навантаження на наші мережі

Після масованих російських ударів у понеділок поліція Київщини переходить на посилений режим чергування на вулицях області у нічний і вечірній час. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Це пов’язано з тим що влада, місцеві органи влади та енергокомпанії будуть економити електрику й знижувати навантаження на наші мережі. Ми розуміємо, що в темний час доби треба допомогти нашим громадянам безпечно дійти додому, щоб щодо них не було скоєно злочину або адміністративного правопорушення», - пояснив Нєбитов.

За словами начальника поліції Київської області, усі правоохоронці матимуть прибори освітлення й інші технічні засоби, які дозволять їм бути енергонезалежними.

«Те ж стосується і наших поліцейських підрозділів. Буде вжито всі заходи для забезпечення енергонезалежності, щоб поліція могла ефективно працювати 24/7, не залежала від тих критичних обставин, які можуть трапитися або трапилися раніше на території нашого обслуговування», - додав Нєбитов.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України зранку 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

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Теги: міністр Додому поліція росія окупанти росіяни влада

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