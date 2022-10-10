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Рашисти завдали ударів по критичній інфраструктурі в трьох районах Київщини

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти завдали ударів по критичній інфраструктурі в трьох районах Київщини
Відбою тривоги ще не оголошували 
фото: ДСНС

Під завалами перебувають люди 

Сьогодні 10 жовтня, близько 11.30 на Київщині сталися прильоти в трьох районах області. Ударів завдано по критичній та цивільній інфраструктурі. Є постраждалі – люди перебувають під завалами. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.  

В області працює ППО. Кількість збитих ракет уточнюється.  

«Можливі перебої зі зв‘язком, електрикою та водопостачанням. Тому подбайте про заряджені телефони, павербанки та запасіться водою.  Будьте в укриттях, не фотографуйте та не знімайте місця ураження. На місцях працюють рятувальники та необхідні служби, щоб якнайшвидше врятувати людей», – йдеться в повідомленні.

Рашисти завдали ударів по критичній інфраструктурі в трьох районах Київщини фото 1

Тим часом у Києві в деяких районах зникло електропостачання.  На місцяж прильотів працюють екстрені служби.

Рашисти завдали ударів по критичній інфраструктурі в трьох районах Київщини фото 2

Нагадаємо, про точну кількість постраждалих та загиблих внаслідок масованих ударів по Києву вранці 10 жовтня говорити рано, однак уже відомо про понад 30 постраждалих. 

Також мер Києва Віталій Кличко 10 жовтня звернувся до мешканців столиці із проханням перебувати в укриттях та не їхати в місто. Є загроза нових ударів по Києву.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі. Відомо, що ударів зазнала енергомережа та критична інфраструктура столиці.

Сьогодні від ранку рашисти масовано обстрілюють українські міста. Зранку росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.

Теги: Київ Київщина рятувальники

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