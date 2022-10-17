У Києві знову пролунали вибухи (відео)

Два вибухи прогриміли в Шевченківському районі

Жителі Києва знову почули вибухи. Цю інформацію також підтвердив міський голова Віталій Кличко.

«Два вибухи в Шевченківському районі. Залишайтеся в укриттях», – йдеться в повідомленні.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що нещодавно над селом Проців у Київській області пролетіло п'ять дронів, три з них були збиті ППО. Один дрон вибухнув у Бортничах.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.