На Київщині щепили китайською вакциною вчителів, залучених до ЗНО

Київщина отримала 11600 доз вакцини CoronaVac

На Київщині 112 педагогів, які братимуть участь в організації та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, отримали першу дозу вакцини китайської CoronaVac. Про це під час онлайн-брифінгу повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації Олена Єфіменко.

«Партію вакцини CoronaVac Київщина отримала 13 квітня. Йдеться про 11600 доз. Їх вистачить для щеплення 5800 осіб. Вакцина призначена для щеплення маломобільних груп населення та їхніх опікунів, працівників освіти, які будуть залучені до проведення ЗНО, a тaкoж інших кaтeгopій, визнaчeних дopoжньoю кapтoю», – уточнила вона.

Єфіменко пояснила, що щеплення вакциною CoronaVac проводять за тим самим принципом, що і вакциною Covieshield. Відповідно в регіоні продовжують роботу ті ж мобільні бригади та стаціонарні пункти щеплень.

Як повідомила «Главкому» гендиректорка директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ Ірина Руденко у відповіді на запит, Міністерство охорони здоров’я розподілило між областями 200 тис. доз китайської вакцини CoronaVac для щеплення від Covid-19. Найбільше вакцини отримали місто Київ (69640 доз) і Київська область (11600)

Вакцинація CoronaVac проводитиметься у два етапи: ревакцинацію другою дозою робитимуть за 28 днів після першого щеплення.

В Київській області від початку вакцинальної кампанії вакциною Covieshield щеплено 21599 оcіб.

Як повідомляв «Главком», 30 грудня 2020 року державне підприємство «Медичні Закупівлі України» МОЗ підписало з АТ «Лекхім» договір про поставку китайської вакцини проти Covid-19 виробництва компанії Sinovac. У рамках цієї угоди поточного року Україна одержить 1,913 млн флаконів з вакциною загальною ціною 964,31 млн грн.

При цьому експерти вже підрахували: вартість однієї дози вакцини виробництва компанії «Сіновак» для України коштуватиме 504 грн, що відповідає найдорожчій у світі вакцині від американської компанії Moderna.