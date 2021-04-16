В Україні за добу жодної людини не вакцинували повторно

За добу 15 квітня в Україні було щеплено 13 520 людей

Станом на ранок 16 квітня завершили вакцинацію проти Covid-19 п'ять осіб, повідомив в Facebook очільник Міністерства охорони здоровя Максим Степанов.

«432 817 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п'ять осіб (із них дві особи отримали одну дозу закордоном)», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за добу не змінилася кількість людей, які завершили вакцинацію.

За добу 15 квітня 2021 року в Україні було щеплено 13 520 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 609 випадків/ 1 770 щеплень;

Вінницька область – 404 випадки/ 225 щеплень;

Волинська область – 426 випадків/ 688 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 332 випадки/ 385 щеплень;

Донецька область – 686 випадків/ 460 щеплень;

Житомирська область – 530 випадків/ 678 щеплень;

Закарпатська – 162 випадки/ 420 щеплень;

Запорізька область – 787 випадків/ 558 щеплень;

Івано-Франківська область – 150 випадків/ 497 щеплень;

Київська область – 926 випадків/ 97 щеплень;

Кіровоградська область – 182 випадки/ 300 щеплень;

Луганська область – 290 випадків/ 200 щеплень;

Львівська область – 1 365 випадків/ 2 650 щеплень;

Миколаївська область – 400 випадків/ 237 щеплень;

Одеська область – 1 315 випадків/ 893 щеплення;

Полтавська область – 688 випадків/ 352 щеплення;

Рівненська область – 554 випадки/ 470 щеплень;

Сумська область – 723 випадки/ 250 щеплень;

Тернопільська область – 460 випадків/ 487 щеплень;

Харківська область – 1 377 випадків/ 230 щеплень;

Херсонська область – 316 випадків/ 280 щеплень;

Хмельницька область – 892 випадки/ 680 щеплень;

Черкаська область – 953 випадки/ 165 щеплень;

Чернівецька область – 276 випадків/ 310 щеплень;

Чернігівська область – 676 випадків/ 238 щеплень.

В Україні станом на 16 квітня 2021 року зафіксовано 17 479 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.