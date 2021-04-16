В Україні за добу жодної людини не вакцинували повторно
За добу 15 квітня в Україні було щеплено 13 520 людей
Станом на ранок 16 квітня завершили вакцинацію проти Covid-19 п'ять осіб, повідомив в Facebook очільник Міністерства охорони здоровя Максим Степанов.
«432 817 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п'ять осіб (із них дві особи отримали одну дозу закордоном)», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що за добу не змінилася кількість людей, які завершили вакцинацію.
За добу 15 квітня 2021 року в Україні було щеплено 13 520 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 1 609 випадків/ 1 770 щеплень;
- Вінницька область – 404 випадки/ 225 щеплень;
- Волинська область – 426 випадків/ 688 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 332 випадки/ 385 щеплень;
- Донецька область – 686 випадків/ 460 щеплень;
- Житомирська область – 530 випадків/ 678 щеплень;
- Закарпатська – 162 випадки/ 420 щеплень;
- Запорізька область – 787 випадків/ 558 щеплень;
- Івано-Франківська область – 150 випадків/ 497 щеплень;
- Київська область – 926 випадків/ 97 щеплень;
- Кіровоградська область – 182 випадки/ 300 щеплень;
- Луганська область – 290 випадків/ 200 щеплень;
- Львівська область – 1 365 випадків/ 2 650 щеплень;
- Миколаївська область – 400 випадків/ 237 щеплень;
- Одеська область – 1 315 випадків/ 893 щеплення;
- Полтавська область – 688 випадків/ 352 щеплення;
- Рівненська область – 554 випадки/ 470 щеплень;
- Сумська область – 723 випадки/ 250 щеплень;
- Тернопільська область – 460 випадків/ 487 щеплень;
- Харківська область – 1 377 випадків/ 230 щеплень;
- Херсонська область – 316 випадків/ 280 щеплень;
- Хмельницька область – 892 випадки/ 680 щеплень;
- Черкаська область – 953 випадки/ 165 щеплень;
- Чернівецька область – 276 випадків/ 310 щеплень;
- Чернігівська область – 676 випадків/ 238 щеплень.
В Україні станом на 16 квітня 2021 року зафіксовано 17 479 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.