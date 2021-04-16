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    В Україні за добу жодної людини не вакцинували повторно

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    В Україні 432 817 людей отримали першу дозу вакцини - В Україні за добу жодної людини не вакцинували повторно
    В Україні 432 817 людей отримали першу дозу вакцини
    Фото з відкритих джерел

    За добу 15 квітня в Україні було щеплено 13 520 людей

    Станом на ранок 16 квітня завершили вакцинацію проти Covid-19 п'ять осіб, повідомив в Facebook очільник Міністерства охорони здоровя Максим Степанов.

    «432 817 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п'ять осіб (із них дві особи отримали одну дозу закордоном)», – йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, що за добу не змінилася кількість людей, які завершили вакцинацію.

    За добу 15 квітня 2021 року в Україні було щеплено 13 520 людей.

    Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

    • м. Київ – 1 609 випадків/ 1 770 щеплень;
    • Вінницька область – 404 випадки/ 225 щеплень;
    • Волинська область – 426 випадків/ 688 щеплень;
    • Дніпропетровська область – 1 332 випадки/ 385 щеплень;
    • Донецька область – 686 випадків/ 460 щеплень;
    • Житомирська область – 530 випадків/ 678 щеплень;
    • Закарпатська – 162 випадки/ 420 щеплень;
    • Запорізька область – 787 випадків/ 558 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 150 випадків/ 497 щеплень;
    • Київська область – 926 випадків/ 97 щеплень;
    • Кіровоградська область – 182 випадки/ 300 щеплень;
    • Луганська область – 290 випадків/ 200 щеплень;
    • Львівська область – 1 365 випадків/ 2 650 щеплень;
    • Миколаївська область – 400 випадків/ 237 щеплень;
    • Одеська область – 1 315 випадків/ 893 щеплення;
    • Полтавська область – 688 випадків/ 352 щеплення;
    • Рівненська область – 554 випадки/ 470 щеплень;
    • Сумська область – 723 випадки/ 250 щеплень;
    • Тернопільська область – 460 випадків/ 487 щеплень;
    • Харківська область – 1 377 випадків/ 230 щеплень;
    • Херсонська область – 316 випадків/ 280 щеплень;
    • Хмельницька область – 892 випадки/ 680 щеплень;
    • Черкаська область – 953 випадки/ 165 щеплень;
    • Чернівецька область – 276 випадків/ 310 щеплень;
    • Чернігівська область – 676 випадків/ 238 щеплень.

    В Україні станом на 16 квітня 2021 року зафіксовано 17 479 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

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    Теги: щеплення вакцинація коронавірус
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