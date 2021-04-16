Гендиректор Pfizer заявив про необхідність третьої дози вакцини, а потім – щорічної

Компанія Pfizer працює над новою формулою, яка дозволить зберігати вакцину від чотирьох до шести місяців при нормальній температурі

Можливо, людям потрібно буде щорічно робити Covid-щеплення, як від грипу

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що найімовірніше, через рік після вакцинації від коронавірусу необхідно буде повторно використовувати третю дозу препарату. Він також додав, що, можливо, людям потрібно буде щорічно проходити вакцинацію від Covid-19 .

Як інформує американський телеканал CNBC, такі коментарі Бурла зробив на початку поточного місяця, але оприлюднили їх лише 15 квітня.

Бурла сказав, що, можливо, людям потрібно буде щорічно робити Covid-щеплення, як від грипу.

«Надзвичайно важливо стримати вірус серед групи людей, які можуть бути чутливими до нього», – сказав генеральний директор Pfizer.

Бурла також повідомив, що компанія працює над новою формулою, яка дозволить зберігати вакцину від чотирьох до шести місяців при нормальній температурі.

Раніше цього місяця Pfizer заявила, що оновлені дані її клінічних випробувань дають вакцині 91% ефективності для захисту від Covid-19 і 95% ефективності – проти серйозних симптомів через пів року після отримання другої дози.

У лютому Pfizer і BioNTech заявили, що тестують третю дозу своєї вакцини від COVID-19, щоб краще зрозуміти імунну відповідь проти нових і більш заразних варіантів вірусу.

Перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, виділена в межах глобальної ініціативи Covax, прибуде в Україну в п’ятницю, 16 квітня,