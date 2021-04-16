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    Пів сотні смертей і понад 1,6 тис. нових хворих: Київ на піку коронавірусної хвилі

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    Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус у Києві не зменшується - Пів сотні смертей і понад 1,6 тис. нових хворих: Київ на піку коронавірусної хвилі
    Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус у Києві не зменшується
    Фото: Микола Поворозник, Facebook

    Минулої доби в Києві від коронавірусу одужали понад тисяча осіб

    За минулу добу, 15 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1609 людей. Це на 16 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 14 квітня було 1625 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 183300 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 114396 осіб (за добу 1156), померли 4121 особа (за добу 49).

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 110145 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 926 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 835 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 86735 осіб (за добу 1009), померли 2043 людей (за добу 33).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1921244 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 15 квітня зафіксовано 17479 хворих на коронавірус.

    Нагадаємо, за добу 14 квітня у Києві було виявлено 1625 хворих на Covid-19, 51 людина померла від коронавірусу, 706 осіб побороли недугу.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Київ статистика епідемія коронавірус
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