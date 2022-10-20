На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо

На території Бучанського району проходять планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів

Жителі Київської області сьогодні можуть чути звуки вибухів. У Бучанському районі працюватимуть сапери. Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

«Сьогодні, 20 жовтня, на території Бучанського району проходять планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають зберігати спокій. Вибухи контрольовані.

Нагадаємо, 18 жовтня рашистські ракети влучили по об'єкту інфраструктури в Києві

До слова, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.