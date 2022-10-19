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Удар дронів по житловому будинку в Києві: рух вулицею відновлено

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар дронів по житловому будинку в Києві: рух вулицею відновлено
Демонтаж конструкцій пошкодженого будинку ще триває
Кирило Тимошенко/Telegram

Проїжджу частину на Жилянській прибрали від будівельного сміття

Комунальники навели лад після наслідків удару дроном по житловому будинку у Києві, де загинули п’ятеро людей. Рух вулицею відновлено. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

«Рух на вулиці Жилянській повністю відновили. Проїжджу частину прибрали від будівельного сміття, навели лад після наслідків удару дроном по житловому будинку, де загинули п'ятеро киян», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що демонтаж конструкцій пошкодженого будинку ще триває.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку

Як відомо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: війна Київ росія окупанти Україна

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