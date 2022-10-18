Рашистські ракети влучили по об'єкту інфраструктури в Києві

У деяких районах на Лівому березі столиці зникло світло

Під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо, що у деяких районах на Лівому березі зникло світло.

Також моніторингові групи повідомляють про проліт ракети на містом.

Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про приліт.

«Київ. Попередньо три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста», – йдеться в повідомленні.

Масштабна повітряна тривога триває.

Раніше повідомлялося, що рашисти атакували Кривий Ріг. Крім того, окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.