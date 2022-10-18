Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рашистські ракети влучили по об'єкту інфраструктури в Києві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашистські ракети влучили по об'єкту інфраструктури в Києві
фото з соцмереж

У деяких районах на Лівому березі столиці зникло світло

Під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо, що у деяких районах на Лівому березі зникло світло.

Також моніторингові групи повідомляють про проліт ракети на містом.

Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про приліт.

«Київ. Попередньо три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста», – йдеться в повідомленні.

Масштабна повітряна тривога триває.

Раніше повідомлялося, що рашисти атакували Кривий Ріг. Крім того, окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: росія окупанти Київ війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог атакує Кривий Ріг дронами-камікадзе
Ворог атакує Кривий Ріг дронами-камікадзе
10 жовтня, 17:51
Окупанти атакують Харків ракетами
Окупанти атакують Харків ракетами
Сьогодні, 08:26
Ракетна атака на Дніпро: влада повідомила про наслідки
Ракетна атака на Дніпро: влада повідомила про наслідки
Сьогодні, 09:07

Новини

Рашистські ракети влучили по об'єкту інфраструктури в Києві
Рашистські ракети влучили по об'єкту інфраструктури в Києві
Атаки дронами: під посольством Ірану у Києві провели акцію протесту
Атаки дронами: під посольством Ірану у Києві провели акцію протесту
На Київщині збито безпілотник окупантів
На Київщині збито безпілотник окупантів
У Броварах пролунали вибухи: яка ситуація у місті
У Броварах пролунали вибухи: яка ситуація у місті
На Київщині лунають вибухи. Працює ППО
На Київщині лунають вибухи. Працює ППО
Під час атаки дронів на Київ загинула вагітна працівниця Goodwine та її чоловік
Під час атаки дронів на Київ загинула вагітна працівниця Goodwine та її чоловік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Спецслужби Німеччини заявили, що Путін готовий застосувати ядерну зброю – Spiegel
179K
Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня
93K
Банкова придумала, як помститися Путіну за обстріли інфраструктури України
83K
Урок гідності для кожного. Як українка підняла на вуха посольство Ірану 
75K
Ще одна країна, де з'являється «маленький Путін»
73K
Моральні якості військових пілотів РФ: вся правда в одному фото 

Новини

За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Сьогодні, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту