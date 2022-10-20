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Частину тролейбусів у Києві сьогодні замінять автобуси (перелік)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Частину тролейбусів у Києві сьогодні замінять автобуси (перелік)
фото ілюстративне

Автобуси курсуватимуть на 21 тролейбусному маршруті

Сьогодні, 20 жовтня, з метою економії електроенергії у Києві, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси. Про це повідомив перший заступник голови голови КМДА Микола Поворозник.

Перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту:

  • № 6 «Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності»;
  • № 7 «вул. Чорнобильська – ст. м. «Площа Льва Толстого»;
  • № 14 «Ботанічний сад – Залізничний вокзал»;
  • № 16 «вул. Туполєва – Майдан Незалежності»;
  • № 18 «Майдан Незалежності – вул. Сошенка»;
  • № 23 «вул. Туполєва – Лук’янівська площа»;
  • № 24 «вул. Північна – просп. Свободи»;
  • № 26 «просп. Свободи – ст. м. «Нивки»;
  • № 27 «ст. м. Почайна – зал. ст. «Київ-Волинський»;
  • № 28 «ст. м. «Лук’янівська – просп. Свободи»;
  • № 29Д «Дарницька площа – зал. станція «Зеніт»;
  • № 31 «вул. Милославська – ст. м. «Лук’янівська»;
  • № 32 «вул. Північна – вул. Сошенка»;
  • № 33 «Мінський масив – Залізничний вокзал «Південний»;
  • № 34 «вул. Північна – ст. м. «Почайна»;
  • № 37 «вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;
  • № 42 «вул. Дегтярівська – ст. м. «Либідська»;
  • № 43 «Кібцентр – Дарницька площа»;
  • № 47 «вул. Милославська – ст. м. «Мінська»;
  • № 50К «вул. Милославська – Дарницька площа»;
  • № 50 «вул. Милославська – ст. м. «Либідська».

Нагадаємо, у найближчі кілька днів на українців очікують планові відключення електроенергії. Жителів просять мінімізувати використання електроенергії. Крім того, не будуть вмикати вуличне освітлення та різні вивіски. Це роблять з метою, щоб надалі не робити віялові відключення електроенергії.

Крім того, мер Києва Віталій кличко повідомив, що 20 жовтня, у столиці розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Додамо, що внаслідок обстрілу у Києві було частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. Влада закликала киян максимально економити електроенергію. 

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Теги: росія окупанти Київ війна Україна електротранспорт

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