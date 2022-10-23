Чи здатні атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру змінити хід бойових дій, – звіт ISW

Американські експерти не вірять у серйозний вплив обстрілів інфраструктури на хід бойових дій

Масовані атаки ракетами та безпілотниками, які Росія посилено завдає по українських містах та критичній інфраструктурі, принесуть українцям серйозні гуманітарні проблеми, але не підірвуть волю до перемоги і не переламають ситуацію на фронті. Такі висновки американського Інституту вивчення війни (ISW) є в його звіті за 22 жовтня.

«Надзвичайно малоймовірно, що триваючі російські удари по українській цивільній інфраструктурі підірвуть волю України до боротьби, але в міру зниження температури вони все більше створюватимуть економічну та гуманітарну проблему для України, – йдеться у звіті ISW. – Відключення світла в поєднанні з холодною зимовою погодою та пошкодженими цивільними будівлями, ймовірно, посилять страждання цивільного населення України цієї зими».

Проте аналітики ISW не вірять, що атаки, які лише за два тижні серйозно пошкодили 30% української енергетичної інфраструктури, змінять хід бойових дій.

«Російська кампанія націлювання на українську енергетичну інфраструктуру створює гуманітарну трагедію, не змінюючи суттєво ситуації на полі бою, і російські виправдання для таких ударів стають дедалі слабшими», – вважають експерти.

Ключові висновки:

Російські війська продовжили масштабні удари по інфраструктурі України. Поточні страйки навряд чи послаблять волю України до боротьби, але створять економічні та гуманітарні проблеми протягом зими.

Російські війська продовжували відступати із західної частини Херсонської області, готуючись до відстрочних дій, які, ймовірно, будуть лише частково ефективними.

21 жовтня окупаційна влада Херсонської області наказала мирним жителям евакуюватися на схід. Евакуація з міста Херсона сприятиме ймовірним планам Росії підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції (ГЕС), щоб прикрити їх відхід.

Зусилля під керівництвом Пригожина побудувати «лінію Вагнера» оборонних укріплень простягаються через центральну Луганську область і в обмеженій кількості до Бєлгорода.

Зусилля та повідомлення Пригожина, в тому числі створення «лінії Вагнера», дедалі більше розходяться з риторикою Кремля та критикують, як стверджує Пригожин, повільних «бюрократів-ворогів». Така активність Пригожина припадає до душі російським націоналістам, які незадоволені обмеженою кремлівською ескалацією та дезорганізацією МО.

Російські джерела повідомляли про контрнаступ українських військ у напрямку Кремінної та Сватового 22 жовтня.

Російські війська здійснили обмежені контратаки без підтвердженого просування, щоб повернути втрачені території в Харківській, Луганській та Донецькій областях 22 жовтня.

Кримська окупаційна влада заборонила зйомку інфраструктури та військового матеріально-технічного забезпечення, ймовірно, через триваючі українські удари по російських вузлах і лініях постачання.

22 жовтня ISW виявила додаткові повідомлення про те, що російська мобілізація не досягла цілей формування збройних сил і, ймовірно, триватиме в альтернативних формах.

Станом на 22 жовтня представники російської та окупаційної адміністрації продовжували примусове переселення жителів на окуповані Росією території України.

Російські та окупаційні чиновники з 22 жовтня продовжили обмежувати пересування жителів, які проживають на окупованих Росією територіях України, та посилювати контроль на блокпостах.

Нагадаємо, триває 242-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.