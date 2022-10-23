Стало відомо, чи здатна Росія знищити всі наші електропідстанції

Рашисти не здатні знищити усі наші електропідстанції

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати українські міста, цілячись в об'єкти критичної інфраструктури. Сьогодні «прильоти» по кількох підстанціях були зафіксовані в західних областях України, тому у мешканців виникали проблеми зі світлом та водопостачанням.

Міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю для «Ми-Україна» розповів, чи здатна РФ знищити всі наші електропідстанції.

За його словами, коли ракета пошкоджує один енергетичний об'єкт, то є інший, який його оперативно підміняє. І зараз служби так роблять постійно, включаючи з інших ліній та електростанцій.

«Я думаю, у них не вийде знищити абсолютно всі наші підстанції так, щоб ми не змогли їх використовувати», – зазначив міністр енергетики.

Також він наголосив, що зараз відчувається велике єднання, тому що приватний та державний сектор об'єдналися, щоб боротися із викликами, які нам кидає противник.

Герман Галущенко розповів, що зараз енергетика, як ніколи, функціонує як єдиний механізм, як єдиний організм, щоб подолати ті наслідки, з якими наша країна змушена щодня стикатися.

Раніше Міненерго оцінило збитки інфраструктури від обстрілів окупантів.

Як відомо, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.