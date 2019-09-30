На Київщині судитимуть банду рейдерів



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Організовану групу зловмисників очолював адвокат

Три роки тому відбулося незаконне захоплення із застосуванням фізичної сили публічного акціонерного товариства в м. Буча

Правоохоронці Київщини направили до суду матеріали слідства щодо злочинної групи рейдерів.

Поліцейські встановили, що організовану групу зловмисників очолював адвокат, який використовував підроблені документи для вчинення рейдерського захоплення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Ще в жовтні 2016 року відбулося незаконне захоплення із застосуванням фізичної сили публічного акціонерного товариства в м. Буча. Тоді за участю 39 молодиків захопили приміщення та майно», - розповіли правоохоронці.

В ході проведення досудового розслідування поліцейські регіону забезпечили відшкодування завданого збитку на суму понад 231 мільйон гривень та попередили нанесення збитків на суму 430 мільйонів гривень.

Слідче управління поліції Київщини під процесуальним керівництвом прокуратури області скерувало до суду обвинувальний акт щодо організованої групи у складі п’яти осіб.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила на Київщині рейдерські махінації групи державних реєстраторів, які незаконно перереєстрували понад 200 земельних ділянок на території області.