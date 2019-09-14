СБУ викрила на Київщині «чорних» держреєстраторів



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Незаконне захоплення чужого майна здійснювалося як в інтересах третіх осіб, так і на користь учасників організованої групи

Служба безпеки України викрила на Київщині рейдерські махінації групи державних реєстраторів, які незаконно перереєстрували понад 200 земельних ділянок на території області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби задокументували, що для протиправної діяльності організатори створили фіктивне реєстраційне підприємство «Путрівське» на території Васильківського району Київщини. Натомість фактично реєстраційні дії вчинялись за різними адресами у Києві. Механізм рейдерського заволодіння нерухомістю передбачав внесення державними реєстраторами фіктивного підприємства недостовірних відомостей до державних реєстрів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в СБУ, організатори і безпосередні виконавці оборудки, зокрема, без згоди власників, відчужували земельні ділянки, об’єкти нерухомості та корпоративні права, використовуючи незаконно отримані ключі доступу з електронним цифровим підписом до держреєстрів. Встановлено, що зловмисники активно використовували фіктивні рішення судів, підроблені документи, печатки, бланки та штампи підприємств, установ, організацій різних форм власності та судів.

За даними СБУ, незаконне захоплення чужого майна здійснювалося як в інтересах третіх осіб, так і на користь учасників організованої групи.

«Усвідомлюючи неминучість свого викриття, організатори рейдерських захоплень періодично знищували реєстраційні справи та розпочали процес ліквідації КП «Путрівське», - пояснюють правоохоронці.

Як відомо, в липні президент України Володимир Зеленський дав вказівку правоохоронцям викорінити рейдерство в країні, зокрема, через протиправний механізм використання таких комунальних підприємств, як «Путрівське».

«У ході документування злочинної діяльності отримано вичерпні докази численних шахрайських оборудок. Основним фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, зокрема передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться експертні дослідження зі встановлення загальної суми шкоди, спричиненої злочинними діями, та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів», - зазначили в СБУ.