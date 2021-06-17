На Київщині судитимуть наркоторговців, що налагодили «бізнес» у колонії

Правоохоронці затримали зловмисників на початку грудня 2020 року

Зловмисники постачали засудженим наркотики шляхом перекидів через стіни колонії

На Київщині судитимуть учасників злочинного угруповання, які постачали до Бучанської виправної колонії наркотичні та психотропні речовини.

Раніше судимі місцеві жителі забезпечували постачання заборонених засобів та речовин на територію виправної установи шляхом так званих перекидів через стіни установи. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

На початку грудня 2020 року оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області, слідчі слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та силової підтримки роти особливого призначення спільно з внутрішньою безпекою Державної кримінальної виконавчої служби та оперативним відділом виправної колонії припинили злочинну діяльність групи осіб, які налагодили «наркобізнес» на території Бучанської виправної колонії.

Після «доставки» засуджені розподіляли між собою заборонені речовини та розповсюджували за окрему плату серед інших ув’язнених.

В ході санкціонованих обшуків за місцями проживання постачальників та у виправній колонії було виявлено та вилучено канабіс, метадон, шприци, мобільні телефони, «чорнові» записи, зброю та набої до неї.

Учасникам злочинної групи було повідомлено підозри за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт щодо усіх учасників угруповання скеровано до суду.

За скоєне чотирьом особам може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, нещодавно правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо групи осіб за фактами системного збуту на території державної установи «Київський слідчий ізолятор» наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також столичні правоохоронці повідомили про підозру інспектору державної установи «Київський слідчий ізолятор» за фактом придбання, зберігання та спроби пронесення на територію режимної установи наркотичних, психотропних речовин у великих розмірах та сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту серед утримуваних осіб.