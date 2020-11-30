На Київщині від коронавірусу померли ексдиректорка музею та її чоловік

Членкиня Спілки краєзнавців України померла слідом за своїм чоловіком

У суботу, 28 листопада, пішла з життя членкиня правління Національної спілки краєзнавців України, голова фастівської організації Спілки, почесна краєзнавиця України, колишня директорка директором Фастівського державного краєзнавчого музею Тетяна Неліна. Жінка померла від ускладнень внаслідок захворювання на коронавірус. Про це повідомив редактор газети «Культура і життя» Євген Букет на своїй сторінці у Facebook.

За два дні до смерті Неліної поховали її чоловіка, причиною смерті якого теж став Covid-19.

Неліній було 69 років, Вона – почесна громадянка міста Фастова, ветеран праці,

«Вона була неперевершеним організатором, справжнім мотором краєзнавчого руху - організувала і очолювала першу районну краєзнавчу організацію на Київщині, яка й досі залишається однією з найбільших. Тетяна Вікторівна була автором численних краєзнавчих статей, співавтором книги «Фастівщина: сторінки історії», – зазначив Букет.

Як повідомлялося, за минулу добу, 29 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1460 людей. Це на 280 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 листопада було 1740 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 70478 випадків захворювання на Covid-19.

У Київській області зафіксовано 37687 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 691 нового хворого.

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