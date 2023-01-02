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На Київщині виявлено уламки російської ракети Х-55 (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Київщині виявлено уламки російської ракети Х-55 (фото)
Знайдено частини ракети Х-55
фото: Андрій Нєбитов/Telegram

Частини Х-55 знайшли в полі неподалік населеного пункту

Уламки російської ракети були виявлені в одному із районів Київщини після масованого ракетного удару ворога 1 січня. Про це повідомив очільник очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов. 

Частини Х-55 знайшли в полі неподалік населеного пункту.

На Київщині виявлено уламки російської ракети Х-55 (фото) фото 1
На Київщині виявлено уламки російської ракети Х-55 (фото) фото 2
На Київщині виявлено уламки російської ракети Х-55 (фото) фото 3

Потерпілі та руйнування відсутні.

Нагадаємо, раніше частини збитої силами ППО ракети знайшли в лісосмузі після столичного регіону.

Крім того, правоохоронці знайшли на спортивному майданчику на Київщині уламки російського дрона, на якому було написано «С Новым годом!».

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Теги: ракета Київщина війна росія Національна поліція України

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