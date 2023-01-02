На Київщині виявлено уламки російської ракети Х-55 (фото)

Частини Х-55 знайшли в полі неподалік населеного пункту

Уламки російської ракети були виявлені в одному із районів Київщини після масованого ракетного удару ворога 1 січня. Про це повідомив очільник очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Частини Х-55 знайшли в полі неподалік населеного пункту.

Потерпілі та руйнування відсутні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше частини збитої силами ППО ракети знайшли в лісосмузі після столичного регіону.

Крім того, правоохоронці знайшли на спортивному майданчику на Київщині уламки російського дрона, на якому було написано «С Новым годом!».

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.