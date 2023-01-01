Поліцейські знайшли на спортивному майданчику уламки російського дрона із цинічним написом

Рашисти намалювали на безпілотнику кульку та подарунок

Уламки російського дрона, на якому було написано «С Новым годом!», знайшли правоохоронці. Рашисти також намалювали на безпілотнику кульку та подарунок. Відповідні фото оприлюднив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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«Ось вона, частина нічного привітання від «братського народу» з Новим роком! Можна сказати і дешево і без смаку! Справжній орко-style.І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти», – написав Нєбитов.

Головний поліцейський Київщини також закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і завжди переходити в укриття.

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Нагадаємо, російські військові вчора, 31 грудня, обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.

Також після оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи у місті Києві. Це сталось у першу годину Нового року.

Раніше Віталій Кім попередив про новий обстріл Миколаєва російською окупаційною армією під час бою курантів у Кремлі.

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

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У Миколаєві одразу після прильоту внаслідок влучання зайнялась пожежа. «Шестеро поранених, троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.