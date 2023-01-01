Через ракетні удари окупантів постраждали корпуси університету Шевченка в Києві (фото)

У Києві постраждав корупс університету імені Тараса Шевченка через атаки рашистів

Внаслідок обстрілу рашистів вціліла лише одна аудиторія університету, яка буда нещодавно відремонтована

Унаслідок російської ракетної атаки 31 грудня у Києві постраждали корпуси Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомив декан факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка Іван Данилюк.

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Декан опублікував фото зруйнованих аудиторій університету. На знімках видно, що у приміщеннях повилітали вікна. Також руйнування зазнали й унікальні фрески.

За словами Данилюка, вціліла лише одна аудиторія, яка буда нещодавно відремонтована.

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фото: Ivan Danyliuk

Нагадаємо, у новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.

Зокрема на правому березі Києва пролунало чотири потужні вибухи.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.