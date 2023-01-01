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Через ракетні удари окупантів постраждали корпуси університету Шевченка в Києві (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Через ракетні удари окупантів постраждали корпуси університету Шевченка в Києві (фото)
У Києві постраждав корупс університету імені Тараса Шевченка через атаки рашистів
фото: Ivan Danyliuk

Внаслідок обстрілу рашистів вціліла лише одна аудиторія університету, яка буда нещодавно відремонтована

Унаслідок російської ракетної атаки 31 грудня у Києві постраждали корпуси Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомив декан факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка Іван Данилюк.

Декан опублікував фото зруйнованих аудиторій університету. На знімках видно, що у приміщеннях повилітали вікна. Також руйнування зазнали й унікальні фрески.

За словами Данилюка, вціліла лише одна аудиторія, яка буда нещодавно відремонтована.

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фото: Ivan Danyliuk

Нагадаємо, у новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.

Зокрема на правому березі Києва пролунало чотири потужні вибухи.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. 

Теги: Київ університет

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