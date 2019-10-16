На Київщині вогонь знищив незібраний урожай (фото, відео)



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Загорання сталося на полі кукурудзи на Володарщині Фото: ДСНС

Причини загоряння встановлюються фахівцями

Поліція спільно з громадою ліквідувала загоряння поля у селі Вільшанська Новоселиця у Васильківському районі Київщини.

Група реагування патрульної поліції, яка здійснювала патрулювання населеного пункту, помітила пожежу і повідомила ДСНС. Правоохоронці поїхали до сільради, де взяли трьох громадян для допомоги. Спільними силами, разом з місцевими жителями, поліцейським вдалося запобігти розповсюдженню пожежі, а пізніше ліквідувати її ще до приїзду пожежників. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Загорілася стерня, але вогонь пошкодив 2 гектари ще незібраного врожаю.

Поліція зареєструвала факт пожежі, для з’ясування її виникнення залучено фахівців ДСНС, після чого буде дана правова кваліфікація даній події.

Крім того, днями сталося загорання на полі кукурудзи в с. Городище - Пустоварівка у Володарському районі. По прибуттю до місця рятувальниками було встановлено, що горить на полі кукурудза на площі 2 га, повідомляєпресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Вогнеборці за годину ліквідували пожежу. До гасіння пожежі залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Причина загоряння встановлюється.