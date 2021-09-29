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    На Київщині за день поліцейський вертоліт евакуював трьох тяжких пацієнтів (фото)

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    Поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н-145 доставив до Києва тяжких пацієнтів - На Київщині за день поліцейський вертоліт евакуював трьох тяжких пацієнтів (фото)
    Поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н-145 доставив до Києва тяжких пацієнтів
    Фото: МВС України

    Рейси виконано в рамках проєкту аеромедичної евакуації МВС

    За один день в Київській області поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н-145 виконав відразу три рейси евакуації тяжких пацієнтів до медичних закладів. Про це повідомляє пресслужба МВС з посиланням на дані Центру авіації Нацполіції.

    Перший виліт гелікоптер Н-145 здійснив о 9 ранку, коли з Броварського району Київської області до столиці необхідно було терміново доставити чоловіка, який потрапив у ДТП та отримав тяжкі травми голови. Без свідомості постраждалого евакуювали до Київської обласної лікарні.

    Вже об 11:30 ранку поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н-145 з Білої Церкви до столиці транспортував жінку, якій знадобилася невідкладна допомога в Інституті серця імені Амосова.

    О 13:25 з селища Баришівка до Києва терміново доправили чоловіка у комі, який отримав тяжкі травми у ДТП та потребував лікування в одному з медичних закладів столиці.

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    На Київщині за день поліцейський вертоліт евакуював трьох тяжких пацієнтів (фото)
    На Київщині за день поліцейський вертоліт евакуював трьох тяжких пацієнтів (фото)
    На Київщині за день поліцейський вертоліт евакуював трьох тяжких пацієнтів (фото)
    На Київщині за день поліцейський вертоліт евакуював трьох тяжких пацієнтів (фото)
    На Київщині за день поліцейський вертоліт евакуював трьох тяжких пацієнтів (фото)

    Нагадаємо, 28 вересня авіація МВС доставила з Вінниці до Києва донорське серце для 12-річної дівчинки.

    Теги: Національна поліція України МВС Київ Київщина лікарня гелікоптер
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    На Київщині за день поліцейський вертоліт евакуював трьох тяжких пацієнтів (фото)