На Київщині за день поліцейський вертоліт евакуював трьох тяжких пацієнтів (фото)

Рейси виконано в рамках проєкту аеромедичної евакуації МВС

За один день в Київській області поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н-145 виконав відразу три рейси евакуації тяжких пацієнтів до медичних закладів. Про це повідомляє пресслужба МВС з посиланням на дані Центру авіації Нацполіції.

Перший виліт гелікоптер Н-145 здійснив о 9 ранку, коли з Броварського району Київської області до столиці необхідно було терміново доставити чоловіка, який потрапив у ДТП та отримав тяжкі травми голови. Без свідомості постраждалого евакуювали до Київської обласної лікарні.

Вже об 11:30 ранку поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н-145 з Білої Церкви до столиці транспортував жінку, якій знадобилася невідкладна допомога в Інституті серця імені Амосова.

О 13:25 з селища Баришівка до Києва терміново доправили чоловіка у комі, який отримав тяжкі травми у ДТП та потребував лікування в одному з медичних закладів столиці.

Нагадаємо, 28 вересня авіація МВС доставила з Вінниці до Києва донорське серце для 12-річної дівчинки.