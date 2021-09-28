Вертоліт МВС доставив з Вінниці до Києва донорське серце (відео)

Донорський орган повезли до столичного Інститут серця МОЗ України

До Вінниці сьогодні, 28 вересня, прибув вертоліт Міністерства внутрішніх справ України, аби перевезти до Києва донорське серце. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Вінниччини.

Вертоліт Національної поліції України приземлявся на спортмайданчику біля медичного коледжу імені академіка Заболотного.

Донорський орган повезли до столичного Інститут серця МОЗ України. Повідомляється, що рідні дали згоду на вилучення серця у померлого родича. Іншої інформації не розголошують.

Нагадаємо, у Львові вперше за майже 20 років трансплантували рогівку ока від посмертного донора.

21 вересня в Україні вперше пересадили серце дитині. Унікальна операція відбувалася у Львівській лікарні швидкої допомоги. Пацієнтом став 13-річний хлопчик з Волині.