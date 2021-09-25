Звичайно краще їхати в лікарню по новенькому асфальту. От тільки навіщо – якщо там нічим не допоможуть

Україні знову знадобиться багато кисню для важкохворих пацієнтів

Кількість хворих стрімко зростає. 98% госпіталізованих із Covid-19 – невакциновані. На жаль, антивакцинаторська пропаганда діє, люди відмовляються робити щеплення, а отже – неуникні випадки важкого перебігу хвороби.

Нам знову знадобиться багато кисню для важкохворих пацієнтів.

Ще влітку Верховна Рада проголосувала за мій законопроєкт, щоб виділити гроші з бюджету на кисневі станції для лікарень.

Тоді представники уряду казали: «Не варто зараз Верховній Раді в це втручатися, ми вирішимо питання на рівні Кабінету Міністрів». На жаль, це питання досі не вирішене. На жаль, за літо уряд жодним чином не допоміг українським лікарням, українським лікарям та українським пацієнтам підготуватися до нової хвилі епідемії. Ми профyкaли безцінний час.

Міністр охорони здоров'я Ляшко сказав, що на сьогодні 30% ліжок з киснем вже зайняті хворими. Це ми ще не дійшли до піка епідемії, а що буде за кілька тижнів – страшно уявити.

Зараз ми чуємо заяви міністрів на ефірах, що після ухвалення законопроєкту про кисневі станції – «якісь гроші десь пішли». Я розіслала запити в усі обласні департаменти охорони здоров'я, щоб дізнатися, яка ситуація насправді. Декілька обласних департаментів повідомили, що змогли використати залишки з минулорічних коштів. Хтось отримав гроші з обласного бюджету, значно менше, ніж було потрібно. Але від більшості областей відповідь була такого штибу: «Урядом кошти на закупівлю і встановлення кисневих станцій в закладах охорони здоров'я у поточному році не виділялися».

Так відповіли: Херсонська, Луганська, Сумська, Кіровоградська, Тернопільська, Харківська, Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Тобто парламент дав добро, щоб виділити гроші на кисневі станції (менше, ніж було потрібно, але все ж), але далі вони десь «зависли». І тепер до нового спалаху епідемії Covid-19 лікарні фізично не встигнуть нічого закупити, адже на закупівлю однією станції потрібно в середньому 4 місяці. А значить попереду – дефіцит кисню і колапс медичної системи.

І це не хвилює ні президента, ні прем'єра, ні міністра охорони здоров'я.

Минулого року 13 млрд грн з ковідного фонду переспрямували на ремонт та будівництво доріг. І цього року Володимир Зеленський називає дороги основним пріоритетом, а уряд виділяє на них – 15 млрд грн зверху.

Я погоджуюся, що швидкій значно краще їхати в лікарню по новенькому асфальту. От тільки навіщо – якщо там нічим не допоможуть.

Джерело: блог Інни Совсун

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