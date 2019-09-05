На Київщині запрацювала система відеоспостереження



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Камери відеоспостереження підключено до Ситуаційного центру поліції Фото: Нацполіція

Поліція столичної області запустила в роботу понад 170 камер

У Київській області запрацювало понад 170 камер, підключених до Ситуаційного центру поліції. Вони дозволяють попереджувати та розкривати злочини, забезпечувати громадський порядок та громадську безпеку на території області.

Камери були закуплені облдержадміністрацією ще у 2017 році, але весь цей час не працювали. 4 вересня у Головному управлінні Національної поліції Київської області їх запустили в роботу, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно-Айріян разом з начальником Головного управління Національної поліції в Київській області Андрієм Нєбитовим обговорили перспективи та результат інтеграції системи відеоспостереження в Київській області зі створеною системою в Києві.

Очільник облдержадміністрації наголосив, що створена система – це практичний зразок реалізації державної політики з посилення рівня безпеки та забезпечення законності на території області.

«Національна поліція тепер онлайн може дивитися, спостерігати і розв’язувати злочини, які трапляються в нашому регіоні. Це унікальний у своєму роді проект, який значно розширює можливості як правоохоронних органів, так і органів влади. Сподіваюся, що це тільки початок і разом ми зробимо так, щоб Київська область була максимально відкритою», – заявив голова ОДА.