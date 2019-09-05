Поліція Київщини затримала банду «гастролерів»-іноземців (фото, відео)



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Злодіїв було затримано в Одесі та Миколаєві Фото: Нацполіція

Бандити гастролювали по всій Україні

Працівники кримінальної поліції Київщини спільно із спецпідрозділом КОРД і підрозділом поліції особливого призначення затримали в Одесі та Миколаєві групи іноземців, які скоювали крадіжки з елітних помешкань та розбійні напади на громадян.

Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Аби заволодіти, чужим майном, зловмисники діяли за чітко визначеним сценарієм. Проникали до елітних помешкань під ранок, коли господарі ще відпочивали. Упевнившись у тому, що в оселях тихо і всі сплять, крадії відшуковували цінні речі, забирали їх та тікали. Сума викраденого становила від 20 тисяч до 200 тисяч доларів США.

Якщо ж господарі несподівано прокидалися, зловмисники здійснювали на них як психологічний, так і фізичний тиск, навіть із використанням зброї.

Наразі бандити підозрюються у шести нападах на будинки.

Затримано трьох зловмисників за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Це громадяни Грузії – 1991-го року народження, 1990-го року народження та ще один 1987-го року народження, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні у м. Миколаїв.

Статус інших двох встановлюється.

Як речові докази у бандитів вилучено 2 автомобілі, гроші, банківські картки, цінні викрадені речі, зокрема дороговартісні ювелірні прикраси, а також інструменти (відмички, ключі) знаряддя для взлому та одяг, якими вони користувалися при незаконному проникненні до елітних помешкань.

Іноземцям інкримінують ст.257 (бандитизм), ч.5 ст.185 (крадіжка) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.