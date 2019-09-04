Відкрито нові маршрути на ЧАЕС (фото)



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Можна побувати на щиті управління енергоблоком №4 ЧАЕС Фото: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

Один із маршрутів передбачає відвідування об'єкта «Укриття» та центрального залу четвертого енергоблоку

На офіційному сервісі з організації візитів на Чорнобильську АЕС з'явилося одразу 3 нових маршрути.

Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС».

Перший маршрут має назву «Базовий Плюс». Крім звичайних, доступних у «Базовому» маршруті точок, він передбачає відвідування об'єкта «Укриття» та центрального залу одного з енергоблоків ЧАЕС.

Подавши заявку на цей маршрут, можна побувати на щиті управління енергоблоком №4 та на власні очі побачити робочі місця зміни, яка останньою управляла 4-м енергоблоком ЧАЕС в ніч аварії.

У центральному залі енергоблоку №3 ЧАЕС можна піднятися на верхню частину атомного реактора та побачити приміщення, де відбувалися основні технологічні процеси станції.

Більше про маршрути на ЧАЕС можна дізнатися тут.

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