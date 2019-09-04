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    Відкрито нові маршрути на ЧАЕС (фото)

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    Можна побувати на щиті управління енергоблоком №4 ЧАЕС - Відкрито нові маршрути на ЧАЕС (фото)
    Можна побувати на щиті управління енергоблоком №4 ЧАЕС
    Фото: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

    Один із маршрутів передбачає відвідування об'єкта «Укриття» та центрального залу четвертого енергоблоку

    На офіційному сервісі з організації візитів на Чорнобильську АЕС з'явилося одразу 3 нових маршрути.

    Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС».

    Перший маршрут має назву «Базовий Плюс». Крім звичайних, доступних у «Базовому» маршруті точок, він передбачає відвідування об'єкта «Укриття» та центрального залу одного з енергоблоків ЧАЕС.

    Подавши заявку на цей маршрут, можна побувати на щиті управління енергоблоком №4 та на власні очі побачити робочі місця зміни, яка останньою управляла 4-м енергоблоком ЧАЕС в ніч аварії.

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    У центральному залі енергоблоку №3 ЧАЕС можна піднятися на верхню частину атомного реактора та побачити приміщення, де відбувалися основні технологічні процеси станції.

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    Відкрито нові маршрути на ЧАЕС (фото)
    Відкрито нові маршрути на ЧАЕС (фото)
    Відкрито нові маршрути на ЧАЕС (фото)
    Відкрито нові маршрути на ЧАЕС (фото)
    Відкрито нові маршрути на ЧАЕС (фото)
    Відкрито нові маршрути на ЧАЕС (фото)

    Більше про маршрути на ЧАЕС можна дізнатися тут.

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