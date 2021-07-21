На Київщині запрацювали 11 центрів масової вакцинації (адреси, графік роботи)
Зробити щеплення в центрах вакцинації можуть усі охочі
На Київщині розширено мережу центрів масової вакцинації. Відсьогодні, з 21 липня, в регіоні їх запрацює паралельно 11. Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Облаштували локації для щеплень у восьми містах області:
- Броварах,
- Білій Церкві,
- Борисполі,
- Обухові,
- Богуславі,
- Славутичі,
- Українці,
- Яготині.
«Усі центри масової вакцинації працюють в регіоні щоденно та без вихідних. Зробити щеплення в них можуть усі охочі. Закликаю скористатись цією можливістю, щоб захистити себе від важких наслідків захворювання на коронавірус», – зазначив Володін.
Як повідомлялося, Київ готується до третьої хвилі епідемії Covid-19. Наразі медичні заклади столиці готові розгорнути для прийому хворих на коронавірус близько 5,5 тис. ліжок.
Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.