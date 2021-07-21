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    На Київщині запрацювали 11 центрів масової вакцинації (адреси, графік роботи)

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    Центри вакцинації працюють у восьми містах Київщини - На Київщині запрацювали 11 центрів масової вакцинації (адреси, графік роботи)
    Центри вакцинації працюють у восьми містах Київщини
    Фото: КМДА

    Зробити щеплення в центрах вакцинації можуть усі охочі

    На Київщині розширено мережу центрів масової вакцинації. Відсьогодні, з 21 липня, в регіоні їх запрацює паралельно 11. Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

    Облаштували локації для щеплень у восьми містах області:

    • Броварах,
    • Білій Церкві,
    • Борисполі,
    • Обухові,
    • Богуславі,
    • Славутичі,
    • Українці,
    • Яготині.

    «Усі центри масової вакцинації працюють в регіоні щоденно та без вихідних. Зробити щеплення в них можуть усі охочі. Закликаю скористатись цією можливістю, щоб захистити себе від важких наслідків захворювання на коронавірус», – зазначив Володін.

    Як повідомлялося, Київ готується до третьої хвилі епідемії Covid-19. Наразі медичні заклади столиці готові розгорнути для прийому хворих на коронавірус близько 5,5 тис. ліжок.

    Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

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    Теги: Київщина щеплення вакцинація коронавірус
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    На Київщині запрацювали 11 центрів масової вакцинації (адреси, графік роботи)