На Київщині запрацювали 11 центрів масової вакцинації (адреси, графік роботи)

Зробити щеплення в центрах вакцинації можуть усі охочі

На Київщині розширено мережу центрів масової вакцинації. Відсьогодні, з 21 липня, в регіоні їх запрацює паралельно 11. Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Облаштували локації для щеплень у восьми містах області:

Броварах,

Білій Церкві,

Борисполі,

Обухові,

Богуславі,

Славутичі,

Українці,

Яготині.

«Усі центри масової вакцинації працюють в регіоні щоденно та без вихідних. Зробити щеплення в них можуть усі охочі. Закликаю скористатись цією можливістю, щоб захистити себе від важких наслідків захворювання на коронавірус», – зазначив Володін.

Як повідомлялося, Київ готується до третьої хвилі епідемії Covid-19. Наразі медичні заклади столиці готові розгорнути для прийому хворих на коронавірус близько 5,5 тис. ліжок.

Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.