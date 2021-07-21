В Україні з початку місяця вже зробили стільки ж щеплень, як за весь червень

За 20 днів липня в Україні зробили понад 1,6 млн Covid-щеплень

20 липня 100 003 людини вакциновано проти Covid-19

За 20 днів липня в Україні зробили більше щеплень від Covid-19, аніж за весь червень – понад 1,6 млн. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Так, за добу 20 липня 100 003 людини вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані – 39 416 людей.

Протягом доби працювали:

654 мобільні бригади,

1 830 пунктів щеплення;

69 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 778 377 людей, з них отримали одну дозу – 2 778 375 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 501 291 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 279 666 щеплень.

Нагадаємо, за минулу добу понад пів тисячі українців потрапили до лікарні з Covid-19.

Зазначимо, з середи, 21 липня, в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я планує посилити контроль при перетині держкордону. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронавірусу «Дельта».

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