Потрібна примусова вакцинація. Покладатися на колективний розум безглуздо

Кілька слів про примусову або добровільну вакцинацію від Covid-19

Мовою оригіналу

Мне нравится американский подход к вакцинации (м.б. и в Европе он такой же, но я об этом не знаю наверняка).

Для того, чтобы получать обучение в системе образования - от детских учреждений до старших классов школы - ребенок обязан пройти полный курс прививок, утвержденный государственными органами.

Без прививок ребенок учиться не может.

Дома – пожалуйста. В школе – нет.

Не хотите прививать ребенка? Ваш выбор.

Порядок есть, его соблюдают. Ищите деньги на приходящих учителей, на образование в домашних условиях.

Думаю, что есть вариации связанные с противопоказаниями по специфическим реакциям на прививки, но в целом картина выглядит именно так.

На ваше право искалечить вашего ребенка никто не посягает, но потакать вашей безграмотности, суевериям или теориями заговора в вашей голове никто не будет.

Хотите так – будет так, но есть последствия.

Как я понимаю, это мотивирует неплохо. Причем, даже самых тупых и суеверных.

Кори, ветрянки, краснухи и паротита в американских школах нет.

Теперь по поводу ковида.

Я надеюсь, что количество тех, кто говорил о том, что эта болезнь выдуманная мировым правительством, несколько уменьшилось.

В мире более 4 миллионов умерших от ковида и его последствий.

Цифра, как мне кажется, несколько преуменьшенная, но и так сойдет. 4 миллиона умерших. Плюс те, кого сильно покалечили осложнения.

В настоящее время прививки – это единственный способ попытаться достичь группового иммунитета. Групповой иммунитет и дистанцирование – единственный способ попытаться взять болезнь под контроль.

Скорее всего, вопрос прививок буде возникать раз в год, как при гриппа, пока ученые не надут способ создания постоянного иммунитета к коронавирусу.

Нужна ли принудительная иммунизация?

Положа руку на сердце – да, нужна. Полагаться на коллективный разум бессмысленно, убедить в необходимости проивостоять ковиду получится далеко не всех. Низкий уровень образованности и отсутствие критического мышления не дают оснований для оптимизма.

Но мне кажется, что более эффективным будет расширение свобод для вакцинированных и ограничение свобод для отказников.

Человек отвечающий требованиям социума имеет практически доковидные возможности отдыха и общения. Человек не вакцинированный вынужден подчиниться санитарным и эпидемиологическим ограничениям при посещении любых общественных мест.

Это менее эффективно, чем принуждение, но с точки зрения общества - приемлемо. Особенно если помнить, что твоя личная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека.

Еще раз обращаюсь к разуму соотечественников.

Не слушайте теории заговора, это бред.

Нынешние сроки разработки и внедрения вакцин сильно отличаются от того, что было даже 10 лет назад. Инструментарий поменялся. Технически все стало совсем иным. Вакцины имеют все необходимые разрешения. Они проверены.

Вас никто не хочет убить, чтобы отобрать вашу двушку на Троещине. Биллу Гейтсу она не нужна.

Нет микрочипов в вакцинах, вообще нет таких микрочипов.

5Ж – это не о том.)

Нет никаких реальных оснований предполагать наступление бесплодия, онкологии, аутизм после введения вакцин.

Нет никаких причин подвергать себя риску заболеть, умереть и получить тяжелые последствия.

Риск умереть после введения вакцины меньше, чем риск того, что на вас упадет самолет, что ваш троллейбус упадет в пропасть, меньше риска автомобильной аварии или авиакатастрофы. Он исчезающе мал, если у вас нет серьезных врачебных противопоказаний.

Не рискуйте своей жизнью.

Защитите себя и близких.

Вакцинируйтесь.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.