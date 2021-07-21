Київ готується до третьої хвилі пандемії: лікарні розгорнуть понад 5 тис. ліжок

Керівники лікарень мають підготувати медичні заклади для прийому хворих під час третьої хвилі епідемії

Київ готується до третьої хвилі епідемії Covid-19. Наразі медичні заклади столиці готові розгорнути для прийому хворих на коронавірус близько 5,5 тис. ліжок. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко під час інспекції закладів охорони здоров'я, включених до другої хвилі госпітальних баз прийому хворих на Сovid-19.

Чиновниця нагадала, що саме керівники лікарень другої хвилі мають підготувати медичні заклади для прийому хворих під час третьої хвилі епідемії.

«Першочергове завдання для нас – перевірити готовність закладів охорони здоров’я до нових викликів: їх забезпечення централізованим киснем, медикаментами та засобами індивідуального захисту. Ми повинні бути впевненими, що всі госпітальні бази матимуть змогу надавати якісну медичну допомогу як дорослим пацієнтам, так і дітям», – зазначила вона.

Зокрема, у рамках інспекції Старостенко відвідала Київську міську дитячу лікарню № 1 (КМДЛ № 1), яка увійшла до другої хвилі госпітальних баз для госпіталізації хворих на Covid-19.

«Нині у лікарні для прийняття дітей, хворих на коронавірусну хворобу, визначено 45 ліжок, що повністю забезпечені централізованим киснем. Із них – 4 реанімаційних, з апаратами ШВЛ та пульсоксиметрами для надання невідкладної допомоги зі штучної вентиляції легень. Від початку пандемії заклад пролікував 352 дитини, хворих на Covid-19», – розповіла Старостенко.

Нагадаємо, у столиці визначено дві хвилі госпітальних баз для прийому хворих на коронавірус: до першої хвилі включено 15 закладів, до другої – ще 7.

Як повідомлялося, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

Із 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші мають можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.

Із 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.