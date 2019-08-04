У Запоріжжі поліція вилучила 100 кг наркотиків на 20 млн гривень



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Вилучені 100 кілограм наркотиків Фото: Національна поліція України

Незаконний щомісячний прибуток групи становив близько півтора-два мільйони гривень

На Запоріжжі поліцейські викрили групу наркозбувачів та вилучили наркотики на суму понад 20 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зловмисники упродовж останніх двох років на території міста Запоріжжя та Запорізької області займались вирощуванням відбірних видів рослин «коноплі», в основному методом «гідропоніки», постачанням, виготовленням, зберіганням та збутом, вже готового наркотичного засобу «марихуана».

Поліцейські встановили, що організатори злочинної групи – 36 та 25 років чоловіки. Члени групи – чоловіки 1982, 2001, 1992, 2001 років народження. Збут наркотичного засобу здійснювався тільки довіреним особам.

Фігуранти постійно змінювали номери мобільних телефонів та місця збуту, а місця вирощування нарковмісних видів відбірної «коноплі» були відомі тільки організаторам. Незаконний щомісячний прибуток групи становив близько півтора-два мільйони гривень.

2 серпня поліцейські в місті Запоріжжя та Запорізькій області провели 30 одночасних санкціонованих обшуків за місцями мешкання, автомобілях, гаражах і дачах зловмисників.

У результаті з незаконного обігу було вилучено: понад 100 кілограмів наркотику, пістолет «ПМ» калібру 9 мм з двома магазинами, граната «РГД» із запалом УЗРГМ-2, набоїв різних калібрів, мобільні телефони, чернетки з записами, комп’ютерна техніка, флеш носії інформації, сім-картки, грошові кошти, електронні ваги.

За цінами «чорного ринку» сума вилученого наркотичного засобу «марихуана» складає понад 20 мільйонів гривень.

Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Двох організаторів та чотирьох членів групи затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом триває досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Крім того, вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ознаками ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Найсуворіша санкція статей передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.