На Русанівці правоохоронці викрили «наркоаграрія» (фото)



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У квартирі слідчі виявили близько двадцяти горщиків із коноплями Фото: Нацполіція

Чоловік вирощував коноплі у квартирі

Під час відпрацювання Дніпровського району столиці на Русанівському бульварі дільничні спільно з оперативниками помітили на балконі багатоповерхівки горщики з рослинами, схожими на коноплю. Тож поліцейські вирішили перевірити помешкання та її власника. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час невідкладного обшуку у квартирі слідчі виявили близько двадцяти горщиків із коноплями.

«Ми встановили, що 38-річний власник оселі на даний час перебуває під слідством за зберігання наркотиків. Правопорушник пояснив нам, що вирощував коноплі для власного вживання. Вилучені рослини направили на експертизу, за результатами якої відносно чоловіка буде прийнято процесуальне рішення», – повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років.