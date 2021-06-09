На Лук’янівці не розминулись вантажівка нацгвардійців і Volkswagen (фото)

Незначна ДТП спричинила величезний затор

Сьогодні, 9 червня, на вул. Січових Стрільців у Шевченківському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Зіткнулися вантажівка найгвардійців та автомобіль Volkswagen.

Автомобілі отримали незначні пошкодження.

Через ДТП на дорозі утворився величезний затор.

Нагадаємо, 9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.

До слова, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.