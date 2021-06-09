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    На Лук’янівці не розминулись вантажівка нацгвардійців і Volkswagen (фото)

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    Автомобілі отримали незначні пошкодження - На Лук’янівці не розминулись вантажівка нацгвардійців і Volkswagen (фото)
    Автомобілі отримали незначні пошкодження
    Фото: Київ оперативний

    Незначна ДТП спричинила величезний затор

    Сьогодні, 9 червня, на вул. Січових Стрільців у Шевченківському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Зіткнулися вантажівка найгвардійців та автомобіль Volkswagen.

    Автомобілі отримали незначні пошкодження.

    Через ДТП на дорозі утворився величезний затор.

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    На Лук’янівці не розминулись вантажівка нацгвардійців і Volkswagen (фото)
    На Лук’янівці не розминулись вантажівка нацгвардійців і Volkswagen (фото)
    На Лук’янівці не розминулись вантажівка нацгвардійців і Volkswagen (фото)

    Нагадаємо, 9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.

    До слова, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

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    Теги: ДТП Київ вантажівки автомобіль
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    На Лук’янівці не розминулись вантажівка нацгвардійців і Volkswagen (фото)