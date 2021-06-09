На Лук’янівці не розминулись вантажівка нацгвардійців і Volkswagen (фото)
Незначна ДТП спричинила величезний затор
Сьогодні, 9 червня, на вул. Січових Стрільців у Шевченківському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Зіткнулися вантажівка найгвардійців та автомобіль Volkswagen.
Автомобілі отримали незначні пошкодження.
Через ДТП на дорозі утворився величезний затор.
Нагадаємо, 9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.
До слова, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.