На Лютеранській вантажівка пішла під землю (фото)



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Інцидент стався під час проведення ремонтних робіт Фото: Київ оперативний

На Лютеранській ведуться ремонтні роботи

У вівторок, 10 вересня, на вулиці Лютеранській в Києві провалилася під землю вантажівка.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

«В центрі міста, на Лютеранській, під час проведення ремонтних робіт, під землю пішла вантажівка ремонтників», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, із 10 вересня до 10 листопада на вулиці Круглоуніверситетській (від перетину з Крутим узвозом до будинку № 12) в Печерському районі Києва тимчасово обмежено рух транспортних засобів із зайняттям проїжджої частини та тротуару у зв’язку із прокладанням мереж водопостачання та каналізації.

Нагадаємо, що 15 серпня було виявлено пошкодження трубопроводу на вул. Лютеранській, 23 у Києві. Внаслідок пошкодження стався провал асфальту.