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    На Лютеранській вантажівка пішла під землю (фото)

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    Інцидент стався під час проведення ремонтних робіт - На Лютеранській вантажівка пішла під землю (фото)
    Інцидент стався під час проведення ремонтних робіт
    Фото: Київ оперативний

    На Лютеранській ведуться ремонтні роботи

    У вівторок, 10 вересня, на вулиці Лютеранській в Києві провалилася під землю вантажівка.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    «В центрі міста, на Лютеранській, під час проведення ремонтних робіт, під землю пішла вантажівка ремонтників», - йдеться в повідомленні.

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    На Лютеранській вантажівка пішла під землю (фото)
    На Лютеранській вантажівка пішла під землю (фото)

    Як повідомлялося, із 10 вересня до 10 листопада на вулиці Круглоуніверситетській (від перетину з Крутим узвозом до будинку № 12) в Печерському районі Києва тимчасово обмежено рух транспортних засобів із зайняттям проїжджої частини та тротуару у зв’язку із прокладанням мереж водопостачання та каналізації. 

    Нагадаємо, що 15 серпня було виявлено пошкодження трубопроводу на вул. Лютеранській, 23 у Києві. Внаслідок пошкодження стався провал асфальту.

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