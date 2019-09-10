Ремонт Борщагівського шляхопроводу: як просуваються роботи (відео)



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Укладено понад 75% трамвайних рейок Фото: Сергій Гринкевич, Facebook

Незабаром на шляхопроводі робитимуть гідроізоляцію

На Борщагівському шляхопроводі тривають ремонтні роботи.

Наразі встановлено всі деформаційні шви. Тож, незабаром наноситимуть гідроізоляцію. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Тим часом, почали розбирати аварійні балки у районі тротуарів.

Крім того, укладено понад 75% трамвайних рейок. Залито частину монолітних розділовий бар'єрів навколо трамвайних колій.

На проспекті Комарова укладено два шари асфальту на одній смузі між шляхопроводами на Гавела і Борщагівським.

«За планами - до кінця вересня маємо відновити трамвайний рух», - зазначили у «Київатодорі».

Нагадаємо, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

У соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

Мер Києва Віталій Кличко 8 серпня повідомляв, що ремонт Борщагівського шляхопроводу триває за графіком.

Як розповів мер в інтерв’ю «Главкому», у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані.