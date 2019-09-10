У Києві триває будівництво Великої кільцевої дороги (фото, відео)



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Будівництво частини Великої кільцевої дороги в районі вулиці Сім'ї Кульженків Фото: пресслужба мера Києва

Столична влада сподівається розвантажити місто від транзитного транспорту

Мер Києва Віталій Кличко показав, як будують нову частину Великої кільцевої дороги. Відео мер опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Ми продовжуємо будівництво частини Великої кільцевої дороги. Зокрема, тривають роботи в районі вулиці Сім'ї Кульженків, яку ми фактично з’єднали з майбутньою магістраллю», - написав Кличко.

За його словами, на цій ділянці вже вклали другий шар асфальту, встановили бордюри та облаштували дощову каналізацію. Також встановили сучасне LED-освітлення. На об’єкті асфальтують пішохідні тротуари, завершують роботи зі спорудження вхідних груп підземних переходів.

«Якщо погода сприятиме, ми перейдемо до активної фази будівництва мосту над залізничною колією та вулицею Богатирською. Це дозволить добудувати нову частину Великої кільцевої та відкрити виїзд транспорту на неї», - зазначив мер.

«Після завершення всього обсягу робіт ми створимо ще один шлях для об’їзду столиці і значно розвантажимо місто від транзитного транспорту, що сьогодні прямує через Київ центральними вулицями», - додав Кличко.