На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
- Сьогодні, 17:27
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Заходи, присвячені 100-річчю Української революції, триватимуть протягом п’яти років
У Києві на Майдані Незалежності здійснюють монтажні роботи в рамках підготовки до святкування 100-річчя Української народної республіки. Про це повідомляє кореспондет «Главкому».
Як відомо, захід передбачений в межах п’ятирічного відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з 2017 до 2021 року.
Протягом цього часу заплановано спорудити монумент Соборності України у м. Києві, встановити у м. Києві пам’ятник Симону Петлюрі, а також меморіали та пам’ятники в регіонах, упорядкувати поховання учасників Української революції 1917 – 1921 років в Україні та за кордоном, реалізувати Всеукраїнський науково-просвітницький проект «Місця пам’яті Української революції 1917 – 1921 років».
На лютий 2018 року заплановано відзначити 100-річчя затвердження Тризуба державним гербом Української Народної Республіки, підготовка до якого наразі триває на Майдані Незалежності.
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