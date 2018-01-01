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    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки

    Заходи, присвячені 100-річчю Української революції, триватимуть протягом п’яти років
    У Києві на Майдані Незалежності здійснюють монтажні роботи в рамках підготовки до святкування 100-річчя Української народної республіки. Про це повідомляє кореспондет «Главкому». Як відомо, захід передбачений в межах п’ятирічного відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з 2017 до 2021 року.
    • Сьогодні, 17:27
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    Приготування до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
    Фото: Станіслав Груздєв
    Приготування до дня святкування 100-річчя Української народної республіки

    Заходи, присвячені 100-річчю Української революції, триватимуть протягом п’яти років

    У Києві на Майдані Незалежності здійснюють монтажні роботи в рамках підготовки до святкування 100-річчя Української народної республіки. Про це повідомляє кореспондет «Главкому».

    Як відомо, захід передбачений в межах п’ятирічного відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, з 2017 до 2021 року.

    Протягом цього часу заплановано спорудити монумент Соборності України у м. Києві, встановити у м. Києві пам’ятник Симону Петлюрі, а також меморіали та пам’ятники в регіонах, упорядкувати поховання учасників Української революції 1917 – 1921 років в Україні та за кордоном, реалізувати Всеукраїнський науково-просвітницький проект «Місця пам’яті Української революції 1917 – 1921 років».

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    На лютий 2018 року заплановано відзначити 100-річчя затвердження Тризуба державним гербом Української Народної Республіки, підготовка до якого наразі триває на Майдані Незалежності. 

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    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки
    На Майдані монтують конструкції до дня святкування 100-річчя Української народної республіки

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