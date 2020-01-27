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    На Лівобережці з’явився гігантський телескоп (фото, відео)

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    Корпус телескопа ще не пофарбований - На Лівобережці з’явився гігантський телескоп (фото, відео)
    Корпус телескопа ще не пофарбований
    Фото: Інформатор

    Кожен охочий може подивитися у величезний телескоп на вулиці

    Поблизу станції метро «Лівобережна» в Києві з'явився новий арт-об'єкт. Він виглядає як величезний телескоп і вже привертає увагу місцевих жителів, хоча територія навколо поки не дуже облаштована.

    Розташувався телескоп на пагорбі на вулиці Євгена Сверстюка.

    Телескоп виглядає по-справжньому переконливо. При цьому і сам телескоп, і територія навколо нього ще будуть змінюватися. Про це повідомляє Інформатор.

    Корпус телескопа і опору ще будуть фарбувати - поки ж вони покриті іржею. Ну а територію навколо зовсім скоро прикрасять клумби і газони.

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    На Лівобережці з’явився гігантський телескоп (фото, відео)
    На Лівобережці з’явився гігантський телескоп (фото, відео)
    На Лівобережці з’явився гігантський телескоп (фото, відео)
    На Лівобережці з’явився гігантський телескоп (фото, відео)
    На Лівобережці з’явився гігантський телескоп (фото, відео)
    На Лівобережці з’явився гігантський телескоп (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Однак вже зараз кожен охочий може заглянути в телескоп. Правда, замість виду зоряного неба можна побачити картинки, немов в калейдоскопі. У нічний же час велика «лінза» телескопа перетворюється в прожектор, який б'є променем світла в космос.

    Як повідомлялося, 26 грудня на вулиці Рейтарській поруч із відомою скульптурою «Їжачок у тумані» у Шевченківському районі Києва відкрився інноваційний екопарк.

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