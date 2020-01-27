На Лівобережці з’явився гігантський телескоп (фото, відео)



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Корпус телескопа ще не пофарбований Фото: Інформатор

Кожен охочий може подивитися у величезний телескоп на вулиці

Поблизу станції метро «Лівобережна» в Києві з'явився новий арт-об'єкт. Він виглядає як величезний телескоп і вже привертає увагу місцевих жителів, хоча територія навколо поки не дуже облаштована.

Розташувався телескоп на пагорбі на вулиці Євгена Сверстюка.

Телескоп виглядає по-справжньому переконливо. При цьому і сам телескоп, і територія навколо нього ще будуть змінюватися. Про це повідомляє Інформатор.

Корпус телескопа і опору ще будуть фарбувати - поки ж вони покриті іржею. Ну а територію навколо зовсім скоро прикрасять клумби і газони.

Однак вже зараз кожен охочий може заглянути в телескоп. Правда, замість виду зоряного неба можна побачити картинки, немов в калейдоскопі. У нічний же час велика «лінза» телескопа перетворюється в прожектор, який б'є променем світла в космос.

Як повідомлялося, 26 грудня на вулиці Рейтарській поруч із відомою скульптурою «Їжачок у тумані» у Шевченківському районі Києва відкрився інноваційний екопарк.