  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На новому пішохідному «мосту Кличка» розбилося ще одне скло (фото)

    • Розсилка
    Люди ходять по покритому тріщинами склу&nbsp; - На новому пішохідному «мосту Кличка» розбилося ще одне скло (фото)
    Люди ходять по покритому тріщинами склу 
    Фото: Інформатор

    Незважаючи на те, що скляну ділянку мосту закрили, огородивши блоками, люди все рівно ходять по ній

    На нещодавно відкритому пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднав парк «Володимирська гірка» та Арку дружби народів у Києві, розбилося ще одне скло на підлозі.

    Одна із секцій скляної підлоги пошкодилася в п'ятницю, 31 травня, близько 22:40. Про це повідомляє Інформатор.

    Оглядовий майданчик на час ремонту скляної підлоги огородили спеціальними блоками. Однак люди, які там прогулюються, відсунули одну із секцій огорожі і безперешкодно потрапили на закриту частину моста. Люди зовсім не соромилися ходити по покритому тріщинами склу та робити фото.

    Читайте також

    Сама ж розбита секція через сильні ушкоджень геть втратила прозорість.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На новому пішохідному «мосту Кличка» розбилося ще одне скло (фото)
    На новому пішохідному «мосту Кличка» розбилося ще одне скло (фото)
    На новому пішохідному «мосту Кличка» розбилося ще одне скло (фото)
    На новому пішохідному «мосту Кличка» розбилося ще одне скло (фото)
    На новому пішохідному «мосту Кличка» розбилося ще одне скло (фото)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 31 травня мер Києва Віталій Кличко пройшовся новим велосипедно-пішохідним мостом, поспілкувався і привітав випускників, які там масово прогулювалися і фотографувалися.

    Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт  вандалізму.

    Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту, який з’єднує арку Дружби народів з Володимирською гіркою

    27 травня Кличко повідомив, що пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві - захисне скло-плівку - відновили

    У КМДА не виключають варіанту заміни верхнього шару склоплівки на броньоване скло.


    Читайте також
    Віталій Кличко Київ будівництво мер КМДА кияни міст парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ