На новому пішохідному «мосту Кличка» розбилося ще одне скло (фото)



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Люди ходять по покритому тріщинами склу Фото: Інформатор

Незважаючи на те, що скляну ділянку мосту закрили, огородивши блоками, люди все рівно ходять по ній

На нещодавно відкритому пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднав парк «Володимирська гірка» та Арку дружби народів у Києві, розбилося ще одне скло на підлозі.

Одна із секцій скляної підлоги пошкодилася в п'ятницю, 31 травня, близько 22:40. Про це повідомляє Інформатор.

Оглядовий майданчик на час ремонту скляної підлоги огородили спеціальними блоками. Однак люди, які там прогулюються, відсунули одну із секцій огорожі і безперешкодно потрапили на закриту частину моста. Люди зовсім не соромилися ходити по покритому тріщинами склу та робити фото.

Сама ж розбита секція через сильні ушкоджень геть втратила прозорість.

Як повідомлялося, 31 травня мер Києва Віталій Кличко пройшовся новим велосипедно-пішохідним мостом, поспілкувався і привітав випускників, які там масово прогулювалися і фотографувалися.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту, який з’єднує арку Дружби народів з Володимирською гіркою

27 травня Кличко повідомив, що пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві - захисне скло-плівку - відновили

У КМДА не виключають варіанту заміни верхнього шару склоплівки на броньоване скло.



