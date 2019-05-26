Мер Києва назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту



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За словами Кличка, не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту). Розглядається версія того, що стріляли

Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму. Пр це Кличко написав у Facebook.

«Друзі! Відкрили пішохідний міст. Вчора і сьогодні там були тисячі людей. Все було гарно і добре. Сьогодні, кілька годин тому, раптом тріснуло скло на двох фрагментах скляної підлоги. Просто так, враховуючи його товщину і характеристики, трапитися цього не могло. Основна версія, яка розглядається - акт вандалізму», - наголосив мер Києва.

За його словами, не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту). Розглядається версія того, що стріляли.

«Сказати, що я збентежено злий - це нічого не сказати! Я знаю, що є багато недоброзичливців того, що в Києві відбуваються позитивні зміни. Але такі диверсії - це кримінал. І будуть мати жорстку відповідь», - заявив Кличко.

Він додав, що з вернувся до правоохоронних органів терміново з‘ясувати причини і дати правову оцінку тому, що трапилося.

Зазначимо, що буквально за годину до прикрого інциденту по мосту гуляв п'ятий президент України Петро Порошенко з дружиною та онуками. «Сьогодні з Мариною та нашими онуками, а також з усіма киянами разом милуємося краєвидами з нового пішохідно-велосипедного мосту», - написав Порошенко у Facebook.

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Як повідомлялось, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.