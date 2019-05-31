Кличко на новому пішохідному мосту вітав випускників і цікавився їхніми враженнями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко знову прогулявся новим мостом

Столичний мер зробив чергову ревізію на новому об'єкті та поспілкувався з людьми

Мер Києва Віталій Кличко пройшовся новим велосипедно-пішохідним мостом, що з’єднав парк «Володимирська гірка» та Арку дружби народів, поспілкувався і привітав випускників, які там сьогодні масово прогулюються і фотографуються.

Також мер оглянув скляні елементи покриття мосту, що зараз тимчасово огороджені, повідомляє його прес-служба.

Він відзначив, що скло безпечне. Але, через проблеми зі змінною захисною скло-плівкою, яка страждає і від вандалів, і від великого напливу людей, її вирішили замінити ще одним шаром товстого суперброньованого скла. І вже фахівці готуються до реалізації цієї роботи.

«Скло на мосту залишиться. Ми знімемо захисну змінну плівку і замість неї, додаткового до міцної конструкції скляних елементів, буде ще один шар суперброньованого скла. Воно не повинно дряпатися, але, якщо і з`являтимуться подряпини, їх можна буде полірувати, – сказав Кличко спілкуючись з людьми на мосту. - Ми дуже старалися зробити в Києві такий знаковий об`єкт. І зараз, поки я йшов, всі люди підходили і дякували за цей красивий міст. Цей об`єкт - справді унікальний, такого в Україні ще не робили. І деякі технології, зокрема зі склом, ми застосували вперше, тому, вже на практиці, розуміємо, що треба вдосконалити. І працюємо над цим. За декілька тижнів обмежувальні паркани знімуть і всі матимуть доступ до оновлених скляних елементів нашого мосту. Я дуже вдячний киянам і за розуміння, і за те, що оцінили наші зусилля зі створення цього супер-моста. Про це свідчить одне: скільки тут кожного дня і вечора людей!», - відзначив Віталій Кличко.

За словами мера, до робіт з оновлення скляних елементів наразі залучені найкращі фахівці, зокрема, й іноземні.

Нагадаємо, що через день після відкриття пішохідно-велосипедного мосту з'явилися тріщини на змінному захисному шарі скло-плівки на деяких фрагментах скляної підлоги. Головна версія цього – акт вандалізму. Захисний шар оперативно замінили. Основне ж - гартоване скло елементів мосту - не постраждало. Але тепер його вирішили вкрити ще одним шаром суперброньованого скла.