Пошкодження нового пішохідного мосту: поліція відкрила провадження



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Обставини та мотиви події встановлюються

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту,який з’єднує арку Дружби народів з Володимирською гіркою. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Наразі правоохоронці перевіряють усі версії та встановлюють осіб, причетних до події.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох позбавлення волі.

Як повідомлялось, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

Столична поліція обмежила рух на пошкодженій ділянці пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою, а також встановлює обставини інциденту.

Під час інспекції мосту Кличко повідомив, що пошкоджені елементи будуть замінені протягом доби.

Окрім камер спостереження, що встановлені на пішохідно-велосипедному мосту, додаткові засоби відеоспостереження встановлять і знизу, під мостом

27 травня стало відомо, що на новому пішохідно-велосипедному мосту знову тріснуло захисне скло на оглядовій частині. Це вже третє захисне скло на прозорій ділянці підлоги мосту, яке було пошкоджено з часу відкриття об’єкту.