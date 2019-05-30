Скляну ділянку скандального пішохідного мосту закрили на перевірку



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На пішохідно-велосипедному мосту ведуться регламентні роботи

Ділянку пішохідно-велосипедного мосту, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів, зі скляною поверхнею огородили через регламентні роботи.

Про це «Українській правді» повідомили у прес-службі заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Спасибка.

«Ведуться регламентні роботи. Перевіряють верхнє захисне скло», - уточнили в КМДА, додавши, що не потрібно панікувати, відбувається науково-технічний супровід робіт.

На питання, чи довго будуть тривати регламентні роботи, у прес-службі відповіли: «Сподіваюся, що ні».

Але кінцевої дати робіт на мосту сказати не можуть.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

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