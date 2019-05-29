У Кличка вже думають про заміну склоплівки на броньоване скло на новому мосту



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У святкові дні на новому пішохідно-велосипедному мосту одночасно знаходилось від 8 до 15 тисяч осіб

У КМДА переконують, що пошкодження пішохідного мосту - справа рук вандалів

За приблизними підрахунками у святкові дні на новому пішохідно-велосипедному мосту одночасно знаходилось від 8 до 15 тисяч осіб. Про це у коментарі телеканалу «Київ» розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Спасибко.

«Ми відкрили у столиці справді унікальний об’єкт! Цей пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів, викликав захоплення киян і неймовірний ажіотаж. Ми навіть не очікували, що буде така величезна кількість відвідувачів. Відкриття відбулося на свято, День Києва, тож десятки тисяч киян і гостей столиці вже побували на мосту. Ви можете подивитись у соцмережах фотографії з коптера. Жодна локація в місті ще не збирала стільки людей. Можемо порівняти з відомим Карловим мостом у Празі, але ж там зовсім інша конструкція мосту», – розповів Спасибко.

За його словами, на наступний день після відкриття пішохідно-велосипедного мосту з’явилися тріщини на захисному шарі склоплівки на деяких фрагментах скляної підлоги. Головна версія цього – акт вандалізму.

«Я сподіваюсь, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоду новому туристичному об’єкту. А подібні дії недоброзичливців більше не повторяться. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження. Основне ж – гартоване скло – не постраждало. 1 метр квадратний такої скляної підлоги витримує навантаження в 1150 кг. Наразі триває процес заміни верхнього шару – захисної склоплівки. Пошкоджені елементи вже замінили. Плівку на інших фрагментах підлоги теж для перевірки знімають і ще раз обробляють герметиком», – зазначив заступник голови КМДА.

Спасибко пояснив, що на мосту відбувається постійний науково-технічний супровід і ведуться регламентні роботи.

«Безпека киян – найголовніша цінність. Якщо продовжаться акти вандалізму, то розглядаємо різні варіанти заміни. Можливий варіант заміни верхнього шару склоплівки на броньоване скло», – сказав він.

Заступник голови КМДА додав, що покриття мосту виконано із гусасфальту.

«Технологія така, що протягом 30 днів мають вимитися і висипатися камінці, що не прилипли до основи. Так, дійсно, зараз цей гравій є абразивом і може вплинути на затирання скла. Але надалі це покриття буде служити дуже добре. Ще кілька слів стосовно розмітки. Наноситься тимчасова розмітка. Потім об’єкт активно експлуатується – і за 2-4 тижні наноситься постійна розмітка», – зауважив Спасибко.

«Ще раз хочу підкреслити: Київ – наше з вами рідне місто. І вандалам тут не місце. І те, як міст виглядатиме, залежить від нас з вами. Давайте разом берегти і примножувати красу столиці! Я впевнений, що новий міст стане улюбленим місцем для прогулянок», – додав він.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту, який з’єднує арку Дружби народів з Володимирською гіркою

27 травня Кличко повідомив, що пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві - захисне скло-плівку - відновили.