На Оболоні затримали чоловіка за збут зброї, привезеної з Донбасу



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Чоловіка викрили під час спроби збуту зброї та боєприпасів

Чоловік планував продати автомат Калашникова із набоями, два гранатомети РПГ-26, дві ручні гранати Ф-1 із запалами, два пістолети-кулемети

У рамках проведення операції «Зброя і вибухівка» правоохоронці отримали оперативну інформацію щодо особи, яка на території Оболонського району планує збут вогнепальної зброї. Слідчі територіального управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, у ході досудового розслідування поліцейські спільно із представниками СБУ встановили анкетні дані особи та провели відповідні заходи з його затримання. Чоловіка викрили під час спроби збуту зброї та боєприпасів. Небезпечні предмети вилучили, а правопорушника затримали на місці злочину.

«Він – мешканець Київської області, 1985 року народження, учасник бойових дій на сході країни. Імовірно, що після демобілізації прихопив із собою зброю та боєприпаси, які планував реалізувати у столиці. А це – автомат Калашникова із набоями до нього, два гранатомети РПГ-26, дві ручні гранати Ф-1 із запалами, два пістолети-кулемети «Скорпіон» із двома магазинами...», - повідомив керівник столичного главку.

Після отримання відповідних ухвал та дозволів суддів правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігуранта. Там поліцейські знайшли ще десятки одиниць вогнепальної зброї та боєприпасів, обіг яких заборонений законом. Вилучене направили на експертизу.

«Досудове розслідування триває, готується пред’явлення затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до семи років позбавлення волі. Також найближчим часом вирішиться питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - додав Крищенко.

Нагадаємо, днями у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який збував зброю та боєприпаси.