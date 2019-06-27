На паркінгу в Києві чоловік проткнув ногу металевим прутом (фото)



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Рятувальники обрізали металевий прут, який застряг в нозі чоловіка Фото: ДСНС

Рятувальники надали допомогу чоловіку і передали медикам

У четвер, 27 червня, вранці на території недобудованого наземного автомобільного паркінгу на вул. Борщагівська, 154-А у Києві чоловік отримав проникаючу травму стегна правої ноги металевим прутом.

Повідомлення про подію надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 05:16. До рятувальників зателефонував охоронець паркінгу, інформує прес-служба столичного управління ДСНС

На місце події прибув Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення.

Рятувальники за допомогою електрогідравлічного інструмента звільнили потерпілого та передали працівникам медичної служби.

Нагадаємо, у травні в Києві в конструкції естакади з ремонту автомобілів застрягла нога хлопчика 2008 року народження.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники вивільнили дитину з пастки.