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    На паркінгу в Києві чоловік проткнув ногу металевим прутом (фото)

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    <p>Рятувальники обрізали металевий прут, який застряг в нозі чоловіка</p> - На паркінгу в Києві чоловік проткнув ногу металевим прутом (фото)

    Рятувальники обрізали металевий прут, який застряг в нозі чоловіка

    Фото: ДСНС

    Рятувальники надали допомогу чоловіку і передали медикам

    У четвер, 27 червня, вранці на території недобудованого наземного автомобільного паркінгу на вул. Борщагівська, 154-А у Києві чоловік отримав проникаючу травму стегна правої ноги металевим прутом.

    Повідомлення про подію надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 05:16. До рятувальників зателефонував охоронець паркінгу, інформує прес-служба столичного управління ДСНС

    На місце події прибув Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення.

    Рятувальники за допомогою електрогідравлічного інструмента звільнили потерпілого та передали працівникам медичної служби.

    Нагадаємо, у травні в Києві в конструкції естакади з ремонту автомобілів застрягла нога хлопчика 2008 року народження.

    За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники вивільнили дитину з пастки.

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